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Ecrin Kurnaz'ın kayıp kemikleri aranıyor

Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi.

Ecrin alarmı
Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunamayan kısımları için yapılan araştırmalar genişletildi. Ekipler, cesedin başka bir yerden çıkartılma ihtimaline karşılık, taze kazılmış toprak da aradı. Savcılık, bulunan kemiklerde, hayvan dişlerinin olduğunu bildirdi. Bölgeye jandarma komando timleri sevk edildi.

AFAD ekipleri daha kalabalık bir ekiple aramalara katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait görevliler de aramalara destek oldu. Kadavra köpeği Abrek de aramalara devam etti. Genişletilen aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefon kayıtları ise çelişkili ifadeleri üzerine incelemeye alındı.

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