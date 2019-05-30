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  • 30.05.2019
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Ecrin bebekten gelecek her için milyonlar ile programına kilitlendi

, 7 Mayıs’ta ’da kaybolan Ecrin bebekten gelecek her için ile programına kilitlendi. Bebeğin bulunması için uğraşan fenomen program, reytinglerde zirveye oturdu.

Müge Anlı rekor kırdı
Atv'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yine gündemini belirledi. 7 Mayıs'tan beri Samsun'da kaybolan 1 buçuk yaşındaki Ecrin'in bulunması için çalayan Anlı ile başarılı ekibi, milyonları atv ekranına kilitledi.



Ecrin'in cansız bedeninin bulunması yürekleri yaktı. Programın önceki günkü bölümü; Tüm Kişiler'de 6.51 izlenme oranı ve 45.13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5.91 izlenme oranı ve 44.23 izlenme payı, 20+ABC1'de 6.85 izlenme oranı ve 47.73 izlenme payı alıp en yüksek izlenmeye ulaştı.

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