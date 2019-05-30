Atv'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yine Türkiye gündemini belirledi. 7 Mayıs'tan beri Samsun'da kaybolan 1 buçuk yaşındaki Ecrin'in bulunması için çabalayan Anlı ile başarılı ekibi, milyonları atv ekranına kilitledi.
Ecrin'in cansız bedeninin bulunması yürekleri yaktı. Programın önceki günkü bölümü; Tüm Kişiler'de 6.51 izlenme oranı ve 45.13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5.91 izlenme oranı ve 44.23 izlenme payı, 20+ABC1'de 6.85 izlenme oranı ve 47.73 izlenme payı alıp en yüksek izlenmeye ulaştı.
Ecrin'in cansız bedeninin bulunması yürekleri yaktı. Programın önceki günkü bölümü; Tüm Kişiler'de 6.51 izlenme oranı ve 45.13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5.91 izlenme oranı ve 44.23 izlenme payı, 20+ABC1'de 6.85 izlenme oranı ve 47.73 izlenme payı alıp en yüksek izlenmeye ulaştı.
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