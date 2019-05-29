Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.05.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:18

canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi: Ecrin Kurnaz'ın otopsi raporu... 29 Mayıs Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili gelişmesi! 22. günün sonunda, evlerine 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kemik parçaları ve kafatası bulunan Ecrin bebeğin katili kim? Verdiği çelişkili ifadeler ve açıklayamadığı saatler nedeniyle baş şüpheli konumundaki üvey amca Özkan Kurnaz'dan şok sözler! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri için 29 Mayıs ı izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Ser canlı yayınında Ecrin bebeğin sır dolu ölümünün gerçekleri ortaya mı çıkıyor? 1.5 yaşındaki Ecrin'i kim öldürdü? Ecrin bebek, üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından cinayete mi kurban gitti? Ecrin bebeğin otopsi raporundan sonuç geldi mi? Müge Anlı'nın bugünkü programında Ecrin bebekle ilgili tüm son dakika detaylarını takip edebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi: Ecrin Kurnaz'ın otopsi raporu... 29 Mayıs Müge Anlı canlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri