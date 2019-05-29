ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Ser canlı yayınında Ecrin bebeğin sır dolu ölümünün gerçekleri ortaya mı çıkıyor? 1.5 yaşındaki Ecrin'i kim öldürdü? Ecrin bebek, üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından cinayete mi kurban gitti? Ecrin bebeğin otopsi raporundan sonuç geldi mi? Müge Anlı'nın bugünkü programında Ecrin bebekle ilgili tüm son dakika detaylarını takip edebilirsiniz!