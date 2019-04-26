31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu parlatma girişiminde bulunan İngiliz yayın organı BBC, şimdi de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için aynı hamleyi yaptı.

DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal açıklamalarına yenisini ekledi. BBC'ye konuşan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizmeye devam etti. Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın "sandığa gidin" çağrısını çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik." dedi.

BBC'DEN KAFTANCIOĞLU GÜZELLEMESİ

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen İngiliz yayın organı BBC, 31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu parlatma girişiminde bulunmuştu. BBC'nin şimdi de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için aynı girişimde bulunması dikkat çekti.

İNGİLİZLERE İTİRAF ETTİ

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği gerekçeleriyle yargılanan Selahattin Demirtaş'ın "demokrasi için faşizme karşı mücadele ettiğini" söyleyen Kaftancıoğlu kirli ittifakı bir kez daha itiraf etti. İşte o sözler:

"TERÖRİSTLERLE OMUZ OMUZAYDIK"

"Çok kıymetli bir çağrı. Kişisel olarak, HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Orada da HDP'li yetkililerin çağrısı neydi? 'Biz Doğu ve Güneydoğu'da aday çıkaracağız, adaylarımızı destekleyeceğiz, Batı bölgelerinde ise, faşizme karşı', cümle tam öyle değil ama ben anladığım şekilde ifade edeyim, 'demokrasi için ve iktidara kaybettirmek için' davranacağız (demişlerdi). Bu bence gayet anlaşılır, gayet makul ki bana sorarsanız da olması gereken bir şey. Yıllardır, sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik, bütün faşizmin karşısında duran yapılarla birlikte."

HDP İLE İŞBİRLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

HDP'nin özellikle Türkiye'nin batısında CHP'li adaylara verdiği destek ve Demirtaş'ın sandık çağrısıyla ilgili konuşan Kaftancıoğlu, "HDP seçmeni üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. İktidara kaybettirmek için böyle yapacaklarını söylemişlerdi. Olması gereken de buydu." sözlerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI DAVALAR

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 12 davada yargılanıyor. Açılan davalarda Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor.