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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 20:10

gerçek yüzü ortaya çıkınca 'pes' dedirten sözlerle saldırıya geçti! Yine teröre destek verenlere sahip çıktı

düşmanlığıyla dolu tweetlerini canlı yayında savunan ve parti politikamız diyen Başkanı , üzerinden yaptığı paylaşımda yine skandal ifadeler kullandı. Kendisinin savunduğu tweetlerin deşifre edilmesiyle ilgili yapılan haberlerin iftira olduğunu öne süren Kaftancıoğlu, konuşmasında yine teröre destek verenlere sahip çıktı. Barıştan bahseden fakat perde arkasında teröre göz kırpan Kaftancıoğlu'nun ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP 36. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasını paylaşan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ise kabahatinden büyük dedirtti.

Canan Kaftancıoğlu yine teröre destek verenlere göz kırptı!

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı 'nun skandal tweetleri toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken, Kaftancıoğlu bu sözlerinin parti politikası olduğunu ifade etti.

Terör örgütü 'yı savunan, 15 Temmuz 'cü darbe girişimine destek verip devlete kin kusan, Gezi Olaylarında açıkça sokak çağrısı yapan ve İslam düşmanlığıyla dolu tweetlerine tepki yağarken, 'li Kaftancıoğlu bir televizyon kanalında skandal sözlerini savundu.

YİNE TERÖRE DESTEK VERDİ
Canlı yayında 'benim tweetlerim parti politikamdan ayrışmıyor' diyen Kaftancıoğlu, kendisiyle ilgili yapılan haberlere tepki gösterdi. hesabı Twitter'dan CHP 36. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasını paylaşan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ise kabahatinden büyük dedirtti. Terör örgütü PKK'ya destek verdiği için yasal işlem başlatılarak görevden alınan ya da tutuklanan milletvekilleri ve belediye başkanlarını savunan Kaftancıoğlu, "Milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayanlar bugün de partilerimize belediyelerimize yoğun bir saldırı içinde" dedi.

ÖNCE SAVUNDU SONRA 'İFTİRA ATIYORLAR' DEDİ
Teröre, kaosa destek vererek 'ye ve İslam'a kin kusan tweetleriyle ilgili yapılan haberleri ve sosyal medyada tepki gösteren vatandaşları hedef alan Kaftancıoğlu, iftiradan beslenenlerin kendisine saldırdığını öne sürdü. Bir televizyon programına konuk olan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı tweetler gösterilerek bunlar sizin mi şeklinde yöneltilen soruya kendinin olduğunu ifade ederek "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" demişti.

KOMUOYUNDAN TEPKİ YAĞIYOR
'nde 'nun yanından ayrılmayan ve eş başkan tavrıyla dikkat çeken Kaftancıoğlu'nun terör örgütlerine destek veren tweetlerini 'parti politikamız' diyerek savunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi.

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