Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleri toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken, Kaftancıoğlu bu sözlerinin parti politikası olduğunu ifade etti.

Terör örgütü PKK'yı savunan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine destek verip devlete kin kusan, Gezi Olaylarında açıkça sokak çağrısı yapan ve İslam düşmanlığıyla dolu tweetlerine tepki yağarken, CHP'li Kaftancıoğlu bir televizyon kanalında skandal sözlerini savundu.

YİNE TERÖRE DESTEK VERDİ

Canlı yayında 'benim tweetlerim parti politikamdan ayrışmıyor' diyen Kaftancıoğlu, kendisiyle ilgili yapılan haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi'ndeki konuşmasını paylaşan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları ise kabahatinden büyük dedirtti. Terör örgütü PKK'ya destek verdiği için yasal işlem başlatılarak görevden alınan ya da tutuklanan milletvekilleri ve belediye başkanlarını savunan Kaftancıoğlu, "Milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayanlar bugün de partilerimize belediyelerimize yoğun bir saldırı içinde" dedi.

ÖNCE SAVUNDU SONRA 'İFTİRA ATIYORLAR' DEDİ

Teröre, kaosa destek vererek Türkiye'ye ve İslam'a kin kusan tweetleriyle ilgili yapılan haberleri ve sosyal medyada tepki gösteren vatandaşları hedef alan Kaftancıoğlu, iftiradan beslenenlerin kendisine saldırdığını öne sürdü. Bir televizyon programına konuk olan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı tweetler gösterilerek bunlar sizin mi şeklinde yöneltilen soruya kendinin olduğunu ifade ederek "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" demişti.

KOMUOYUNDAN TEPKİ YAĞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayrılmayan ve eş başkan tavrıyla dikkat çeken Kaftancıoğlu'nun terör örgütlerine destek veren tweetlerini 'parti politikamız' diyerek savunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi.