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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 23:09

Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımı 'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu

'na şehit cenazesinde yapılan saldırı ve CHP yandaşı medyanın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İşte CHP'nin siyasi saldırı olaylarındaki tutarsız yaklaşımının belgesi.

Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımı ortaya çıktı

'de şehit olan asker Yener Kırıkcı'nın cenazesi, dün memleketi 'ta düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Cenazeye katılan Genel Başkanı 'na, bir grup vatandaş saldırı girişiminde bulundu. Saldırıdan korumaları sayesinde bir eve kaçarak kurtulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçlarla köyden çıkabildi.

Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırı ise CHP ve yandaşı medyanın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.



SALDIRI AK PARTİ'YE OLUNCA MUTLULAR!
Cnan Kaftancıoğlu'nun 'li 'a yapılan saldırı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşım, CHP'nin tutarsız tavırlarını gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası eylem düzenleyen, "alçak saldırı" naraları atan CHP; saldırı AK Parti'ye yapıldığında kınamayı bırakın, adeta dalga geçmiş!

CHP'Lİ UMUT ORAN SALDIRGANA BÖYLE SAHİP ÇIKMIŞTI
2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir törende yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın birebir şahidi olan Kılıçdaroğlu ise saldırı sonrası yaptığı konuşmada saldırıya değinmemiş ve kınama yapmamıştı. Yaşanan bu olay sonrası Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Ayrıca Bozdağ'a saldıran şahsı CHP'li milletvekili korumaya almış ve şahısla yakından ilgilenmişti.

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