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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 17:18

Kaftancıoğlu DHKPC'ye göz kırptı: , partiyi terör örgütlerine teslim edecek

'nin İslam düşmanı il başkanı , 'na saldırı sonrası yaptığı açıklamalarda partinin geleceği hakkında ipuçları verdi. Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra örgütümüz, halkla birlikte İstanbul’da genel başkanımızı koruyacaktır" diyerek yakın ilişki içeriisnde bulunduğu DHKPC'ye göz kırptı.

Kaftancıoğlu DHKPC'ye göz kırptı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, 'ta düzenlenen şehit cenazesi sırasında saldırıya uğramıştı.

Olayın hemen ardından gerek siyasilerden gerek icra makamı olan İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'ndan 'Bu işin sorumlularını mutlaka bulup, adalete teslim edeceğiz' açıklaması gelmiş, hemen herkes 'sağduyu ve itidal' çağrısında bulunmuştu.

Ancak CHP'nin İl Başkanı 'dan olayın ardından skandal bir açıklama geldi.

BAŞKANI "ÖRGÜTÜMÜZ" KORUYACAK
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından Şişhane'de CHP örgütü tarafından düzenlenen protesto eyleminde Kaftancıoğlu "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul'da genel başkanımızı koruyacaktır" dedi.

CHP İl Başkanlığı da bu açıklamaya sosyal medya hesabından sahip çıkarak destek verdi.

Kaftancıoğlu'nun daha önce de şehitlerle ilgili olarak "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık" tarzı paylaşımları ile tepki çekmişti.



CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜNDE DHKPC MİLİTANI DOLU
Canan Kaftancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP il örgütünde birçok DHKPC'li militanın olduğu biliniyor. CHP üyesi DHKPC'liler daha önce İstanbul'un belli yerlerinde terör eylemleri yapmıştı.



MİLİTANLAR CHP İLE YAKIN TEMASTA
Kırmızı Pantolonla kahvehane basan CHP gençlik kolları üyesi DHKPC'li terörist Umut Güney ve CHP Genel Başkanı aynı karede yer almıştı. Kaftancıoğlu da "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul'da genel başkanımızı koruyacaktır" açıklamasıyla partiyi DHKPC militanlarına emanet edeceğinin sinyalini vermiş oldu.

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