İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar CHP'nin ve kendisinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları İslam'a hakaret, halka aşağılama, tehdit ve küfür dolu...

23.04.2019 15:47 - Son Güncelleme: 23.04.2019 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





