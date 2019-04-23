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İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar CHP'nin ve kendisinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları İslam'a hakaret, halka aşağılama, tehdit ve küfür dolu...

23.04.2019 15:47 - Son Güncelleme: 23.04.2019 16:08
İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun adeta eşbaşkan modunda yanından ayırmadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun twitter hesabında yaptığı paylaşımlar, İslam, Müslümanlar ve Türkiye hakkında son derece şiddetli nefret ve iğrenç hakaretler içeriyor.

İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu, yaptığı çoğu paylaşımda dini ve milli değerleri alçakça hedef almaktan çekinmiyor.

İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu


15 TEMMUZ'A DAİR SKANDAL İFADELER
CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savunmuştu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.

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İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu

CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" demişti...

İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu
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