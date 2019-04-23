İslam düşmanlığı, küfür, hakaret, aşağılama, terör destekçiliği! İşte CHP'nin teslim edildiği eşbaşkan Canan Kaftancıoğlu
Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar CHP'nin ve kendisinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları İslam'a hakaret, halka aşağılama, tehdit ve küfür dolu...
23.04.2019 15:47
- Son Güncelleme: 23.04.2019 16:08
15 TEMMUZ'A DAİR SKANDAL İFADELER
CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savunmuştu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.
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