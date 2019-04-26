Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.





Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.





HAYATINI KAYBEDEN FABRİKA SAHİBİ AKUT GÖNÜLLÜSÜYDÜ

Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.