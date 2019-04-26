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  • 26.04.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 18:42

'daki fabrikada yaşanan patlama anı kameralarda

Son dakika... 'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan da 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Öte yandan patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.

Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan , Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN FABRİKA SAHİBİ AKUT GÖNÜLLÜSÜYDÜ
Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.

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