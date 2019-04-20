31 Mart 2019 yerel seçimlerinde usulsüz ve şaibelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'de kutlama hazırlıkları başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla Maltepe'de yarın kutlama planlanırken, Türkiye Hakkari'den gelen acı haberle sarsıldı.

TÜRKİYE ŞEHİT VERDİ KAFTANCIOĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda dün gece saatlerinde 4 askerimiz şehit düşerken, 6 asker ise yaralandı. Türkiye bu acı haberle sarsılırken, Kaftancıoğlu ise tam gaz kutlama hazırlıklarını sürdürdü.

Şehitlerle ilgili herhangi bir mesaj yayınlamayan Kaftancıoğlu'nun 2016 yılında attığı bir tweet yeniden akıllara geldi. Kaftancıoğlu 2016 yılında attığı bir tweette "şehitleri kutsamaktan vazgeçin" demişti.

DEMİRTAŞ'I ÖVEN İMAMOĞLU'NDAN TİMSAH GÖZYAŞLARI

Seçimden sonra HDP'ye borcunu ödemek için kolları sıvayan ve "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a övgü yağdıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Hakkari'deki saldırı sonrası bir mesaj yayınladı. Yayınladığı mesaj sonrası vatandaşlardan büyük tepki çeken İmamoğlu için "timsah gözyaşları döküyor" yorumu yapıldı.