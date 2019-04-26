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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 19:59

Bol keseden atan İmamoğlu için hesap zamanı

leri öncesi oy alma uğruna kılıktan kılığa giren, herkese mavi boncuk dağıtan İmamoğlu, seçim vaatleri konusunda da bol keseden atmayı ihmal etmedi. Birçoğu hayal mahsulü vaatler sıralayan İmamoğlu,Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında da verdiği vaatlerin birçoğunu tutmamış olmasıyla gündeme gelmişti. İşte İmamoğlu'nun gerçekleştirilmeyi bekleyen vaatler serisi...


Onca usulsüzlüğe rağmen mazbatasını alarak göreve başlayan İmamoğlu için verdiği sözleri tutma zamanı geldi. Seçimler öncesi bol keseden atan İmamoğlu için şimdi vaatlerini yerine getirme zamanı geldi. İşte İmamoğlu'nun gerçekleştirilmeyi bekleyen vaatleri...

TAŞERON İŞÇİYE KADRO SÖZÜ
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri taşeron işçiye kadro idi. İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde taşeron işçileri kadrolu yapacağının vaadini vermişti. Şimdi ise İmamoğlu için verdiği sözü tutma zamanı!

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