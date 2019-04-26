Bol keseden atan İmamoğlu için hesap zamanı

Onca usulsüzlüğe rağmen mazbatasını alarak göreve başlayan İmamoğlu için verdiği sözleri tutma zamanı geldi. Seçimler öncesi bol keseden atan İmamoğlu için şimdi vaatlerini yerine getirme zamanı geldi. İşte İmamoğlu'nun gerçekleştirilmeyi bekleyen vaatleri...CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri taşeron işçiye kadro idi. İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde taşeron işçileri kadrolu yapacağının vaadini vermişti. Şimdi ise İmamoğlu için verdiği sözü tutma zamanı!