Son zamanların en çok konuşulan ismi CHP İstanbul İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ve çocukları kimdir? Detaylar haberimizde.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR

Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

ALİ NAKİ KAFTANCIOĞLU KİMDİR

2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı bulunmaktadır.

Ali Naki Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi, 1980 yılında cinayet sonucu yaşamını yitiren yazar ve gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğludur. İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Çocuk Doktoru olarak görev yapan Ali Naki Kaftancıoğlu 2001 yılında Canan Kaftancıoğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki çocuğu vardır. Günümüzde Özel Işık Tıp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Ali Naki Kaftancıoğlu baba tarafından aslen Ardahan Hanak'lıdır.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VAR

Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı vardır.