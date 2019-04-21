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  • 21.04.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 12:50

skandal sözlerini böyle savundu

'nun yanından ayırmadığı 'li , 'daki darbe girişimine ilişkin yaptığı skandal paylaşımları savundu. Kaftancıoğlu, çirkin ifadeler için "partim de böyle düşünüyor" diyerek; skandalın şahsi fikrinden ibaret olmadığını ve parti politikasının da bu yönde olduğunu ifade etti.

'nin "skandallar kraliçesi", 'un İslamofobik İl Başkanı , direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.

CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" dedi.

DARBE GECESİ NE YAZMIŞTI?
Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında, ülkesini maskeli emperyalistlere teslim etmeyen Müslüman Türk halkına, "kafa kesen teröristi" muamelesi yapıyordu. Kaftancıoğlu şu skandal tweetleri atmıştı:

"Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin."



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