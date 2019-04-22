Sandıklarda onca usulsüzlüğün patlak verdiği 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul'da mazbatayı alan isim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu bu süreçte, yaptığı basın toplantıları mitinglerle süreci yönetirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sürekli olarak yanıda görüntü verdi.





ÇELİŞKİLİ İKİ İSİM

Canan Kaftancıoğlu, partisinde İstanbul İl Başkanı olduğu günden bu yana; tepki çeken bir isim. Kaftancıoğlu, daha önce şehitler, ezan gibi toplumun hassasiyetle durduğu konular hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.





İmamoğlu ise oy kaygısıyla sağ tabana daha yakın hareket etmeye çalışan bir isim. İmamoğlu, gerek yaptığı mitinglerde, gerekse konuşmalarında CHP'nin söylemlerinden uzaklaşıp muhafazakar seçmene oy kaygısıyla göz kırpmaya çalışıyor.





KAFTANCIOĞLU EŞ BAŞKAN MODUNA GİRDİ

HDP ile gizli ittifak yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde tartışmalı bir şekilde mazbata alan CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya 14 belediye başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı öncesi CHP adına belediyedeki 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme geldi. CHP tüzüğüne göre encümen ve komisyon üyelerinin kapalı oylama açık tasnif şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Ancak Kaftancıoğlu, 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerini kendisinin belirleyeceğini söyledi, yetkiyi aldı.





KURALLARINI SIRALADI

Kaftancıoğlu bundan sonra CHP'li 14 belediye başkanına grup toplantılara katılma zorunluluğu getirdi. Toplantı biter bitmez özellikle adaylığına büyük tepki gösterilen Bakırköy Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Kaftancıoğlu arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle tatlıya bağlandı.

Durumu değerlendiren bir partili "İlk kez seçim yapmadan komisyon üyesi belirleyeceğiz. CHP listelerinden meclise giren İYİ Parti ve HDP'lilerin önemli komisyonlarda görev alması için bu kararın alınmış olduğunu düşünüyorum" dedi.



"BAŞARI BENİM" İMASI

Türkiye'nin haberine göre, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ardından ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Masada büyükşehir belediye başkanı ve il başkanının yine yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Bir röportajında "Tarihe İstanbul'u alan il başkanı olmak bana yeter" diyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun başarısının arkasında kendisinin olduğunu ima etmişti...