CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, kamuda uygulanan başörtüsü yasağına destek verdiği ortaya çıktı. Kaftancıoğlu, başörtü yasağının kalkmasından ardından, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz" ifadelerini kullanmış.

"BAŞÖRTÜ SERBESTİSİ DİYE BİRŞEY OLMAZ"

Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullanmış.

ERDOĞAN, 1964 YILINDA ÜLKEMİZDE BAŞLAYAN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI SONA ERDİRDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz" paylaşımından 29 gün önce kamuda başörtüsü yasağı kalktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1964 yılında ülkemizde başlayan başörtüsü yasağını sona erdirdi, 30 Eylül 2013 tarihinde kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırıldı.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 49 YILDIR SÜREN BAŞÖRTÜ YASAĞINI KALDIRDI

1964: Gülsen Ataseven, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başını örtmeye başladı. Okulu birincilikle bitirdi. Mezuniyet törenlerinde geleneksel olarak birincilikle bitiren öğrenci konuşma yaptığı halde, Gülsen Ataseven'in konuşmasına izin verilmedi, konuşma okul ikincisine yaptırıldı

Şubat 1968: Hatice Babacan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden başörtüsü ile derse girdiği için ihraç edildi.

12 Eylül 1980: Türk Silahlı Kuvvetleri, emir komuta zinciri içinde askeri ihtilal gerçekleştirdi. 1980 ihtilali sonrası bazı üniversitelerde başörtüsü yasağı başlatıldı

28 Şubat 1997: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağdışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetlerin değerlendirildiği bildirildi

15 Eylül 1997: YÖK Başkanı Prof. Kemal Gürüz, bir genelgeyle başörtülü öğrencilerin okullara alınması yasaklandı.

30 EYLÜL 2013: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz" dedi.

KAFTANCIOĞLU: BOŞUNA NAMAZ KILMAYIN CENNETTE BOŞ YER KALMADI

Canan Kaftancıoğlu, 31 Ocak 2014 tarihinde ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "İlgilisine duyurulur."@tanricc: boşuna namaz kılmayın cennette boş yer kalmadı" ifadelerini kullanmış ve İslami duyarlılığa sahip kişilerin namaz kılmasından rahatsız olduğunu açıklamış.

Kenan Kıran/Sabah