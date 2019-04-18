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  • 18.04.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 16:39

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" diyen 'ı öve öve bitiremedi

'li , 'nin tutuklu eski genel başkanı ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü 'nın çizgisinde yürüttüğü siyaset ve teröristbaşı için "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" gibi skandal sözleri daha dün gibi hatırlanırken İmamoğlu, Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri CHP seçmeni tarafından da tepkiyle karşılandı.

Demirtaş'ı öve öve bitiremedi

'li , Rudaw'a skandallarla dolu bir açıklama yaptı. Terör örgütü 'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan 'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." dedi.

KANDİL PROVOKATÖRÜNÜN BARIŞÇIL DİLİ VARMIŞ!
Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.

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