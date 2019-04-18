CHP'li Ekrem İmamoğlu, Rudaw'a skandallarla dolu bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." dedi.

KANDİL PROVOKATÖRÜNÜN BARIŞÇIL DİLİ VARMIŞ!

Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.