CHP 'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu sandıktaki onca usulsüzlüklere rağmen mazbatasını aldı. Henüz hukuki süreç sürerken İmamoğlu'na mazbatanın verilmiş olması, İmamoğlu'nun destekçilerini de sevindirdi.İmamoğlu ve taraftarları, skandallara imza atmakta geç kalmadı. Mazbatasını alan İmamoğlu ve destekçileri ilk gün den tehdide, hakarete ve ihanete başladı...İmamoğlu'nun "başkanlığını" kutlayan taraftarları, metro istasyonlarında duvarlara bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar yazdı. İmamoğlu, seçimlerde HDP ile ittifak yapmış, Kandil tarafından desteklenmişti...

CHP adayı İmamoğlu'nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli'deki kız yurduna saldırıda bulundu. Öğrencilere taciz ve saldırılarda bulunan İmamoğlu destekçileri, utanç veren anlara sebep oldu.İmamoğlu'nun mazbata almasının ardından henüz birkaç saat geçmeden bir skandal daha yaşandı. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen vatandaşların abdest aldığı yerde içkili kutlama yapıldı.

İmamoğlu'nun en büyük destekçisi Canan Kaftancıoğlu, mazbata kararının ardından ilk iş Gezi teröristlerine göz kırptı. Kaftancıoğlu, teröristlere güzellemeler yaparakdedi.