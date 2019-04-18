Skandal görüntüleri A Haber'e değerlendiren Takvim gazatesi yazarı Ekrem Kızıltaş, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi üzen bir manzara. Birileri kabul etse de etmese de bir beka sorunu var. Birileri bu ülke üzerine hesaplar yapıp bu ülkeyi bize bırakmamaya kararlılar. Bu görüntüler, bu ülkeyi bize bırakmak istemeyenlerin son derece hoşlarına giden, arzu ettikleri ve hep görmek istedikleri görüntü." diyerek sert tepki gösterdi.

İMAMOĞLU FETÖ'CÜLERİ KIZDIRMAK İSTEMEDİ

Ekrem Kızıltaş, "Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alıp Büyükşehir Belediye binasına gittiğinde 15 Temmuz şehitlerini anması beklenmezdi. İmamoğlu'nu ortaya çıkışından bugüne kadar geçen süre içerisinde genel olarak milli meselelere, bu ülkenin geçirdiği badireler konusunda tek bir kelime duymadık. Belliki İmamoğlu da kendisine şimdilik mazbatayı kazandıran o ekibin ve ittifakın arasında bol miktarda FETÖ'cünün de olduğunun, onların yönlendirmesinin de olduğunun farkında. Dolayısıyla zihniyet olarak bunu söylemesi beklenmezdi. İmamoğlu FETÖ'cüleri kızdırmak istemedi." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN CHP'LİLERE SERT TEPKİ

Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öğer'den CHP'lilere sert tepki geldi. Öğer, sosyal medya hesabından "Beyler ne kutluyorsunuz karışmam ama lütfen alkol reklamı yapmayın. Unutmayın alkol kutlama ve sevinç için iyi bir tercih değil,toplum için hastalık nesil için felakettir.. Tercihinize alkol gölge düşürmesin." diye yazdı.

ABDEST ALINAN YERDE ŞİMDİ İÇKİ ŞİŞELERİ

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı skandal kararın ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalığın verdiği görüntüsü tepkilere neden oldu. 15 Temmuz gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek FETÖ'cülere teslim edilmeyen İBB'yi CHP ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor... Bu görüntü ise 'nereden nereye' dedirtti..

Skandal kararın ardından mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi. Ve burada toplanan kalabalığın biralarla kutlama yapması ise dikkatlerden kaçmadı.