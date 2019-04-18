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  • 18.04.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 12:24

şehitlerinin kemiklerini sızlatan görüntüler! Abdest alınan yerde şimdi içki şişeleri

gecesi darbecilere direnen vatandaşların abdest aldığı yerde 'nun mazbata aldığı gün içkili kutlama yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatan o görüntüleri Takvim gazatesi yazarı A Haber'e değerlendirdi. Ekrem Kızıltaş, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi üzen bir manzara. Birileri kabul etse de etmese de bir beka sorunu var." diye konuştu. Ayrıca Kızıltaş, "Ekrem İmamoğlu kendisine şimdilik mazbatayı kazandıran o ekibin ve ittifakın arasındaki 'cüleri kızdırmak istemedi." dedi.

Skandal görüntüleri A Haber'e değerlendiren Takvim gazatesi yazarı , "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi üzen bir manzara. Birileri kabul etse de etmese de bir beka sorunu var. Birileri bu ülke üzerine hesaplar yapıp bu ülkeyi bize bırakmamaya kararlılar. Bu görüntüler, bu ülkeyi bize bırakmak istemeyenlerin son derece hoşlarına giden, arzu ettikleri ve hep görmek istedikleri görüntü." diyerek sert tepki gösterdi.

İMAMOĞLU FETÖ'CÜLERİ KIZDIRMAK İSTEMEDİ
Ekrem Kızıltaş, ", mazbatasını alıp Büyükşehir Belediye binasına gittiğinde şehitlerini anması beklenmezdi. İmamoğlu'nu ortaya çıkışından bugüne kadar geçen süre içerisinde genel olarak milli meselelere, bu ülkenin geçirdiği badireler konusunda tek bir kelime duymadık. Belliki İmamoğlu da kendisine şimdilik mazbatayı kazandıran o ekibin ve ittifakın arasında bol miktarda 'cünün de olduğunun, onların yönlendirmesinin de olduğunun farkında. Dolayısıyla zihniyet olarak bunu söylemesi beklenmezdi. İmamoğlu FETÖ'cüleri kızdırmak istemedi." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN CHP'LİLERE SERT TEPKİ
Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öğer'den 'lilere sert tepki geldi. Öğer, sosyal medya hesabından "Beyler ne kutluyorsunuz karışmam ama lütfen alkol reklamı yapmayın. Unutmayın alkol kutlama ve sevinç için iyi bir tercih değil,toplum için hastalık nesil için felakettir.. Tercihinize alkol gölge düşürmesin." diye yazdı.

ABDEST ALINAN YERDE ŞİMDİ İÇKİ ŞİŞELERİ
'nun aldığı skandal kararın ardından Saraçhane'deki binası önünde toplanan kalabalığın verdiği görüntüsü tepkilere neden oldu. 15 Temmuz gecesi, bayrak inmesin diye süs havuzunda abdestini alıp ölüme koşan 17 kahramanı şehit vererek FETÖ'cülere teslim edilmeyen 'yi CHP ve ortakları sandıktaki hırsızlıkla almaya çalışıyor... Bu görüntü ise 'nereden nereye' dedirtti..

Skandal kararın ardından mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binasına geldi. Ve burada toplanan kalabalığın biralarla kutlama yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

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