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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 10:00

'den 'na kardeş belediye teklifi

'nun mazbatasını almasının ardından 'nin ısrarla ittifak yaptığını reddettiği 'den tebrikler peş peşe gitti. HDP Eş Genel Başkanı ise 'na 'Kardeş belediye' teklifinde bulundu.

HDP'den İmamoğlu'na kardeş belediye teklifi
'na mazbata verilmesine, 'lilerden daha çok 'liler sevindi. CHP'nin seçim süresince ısrarla ittifak yaptığını kabul etmediği HDP cephesinden tebrikler peş peşe geldi.



HDP YİNE AK PARTİ'YE SALDIRDI
HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'yi hedef göstererek, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.




HDP Eş Genel Başkanı ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.

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