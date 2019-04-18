HDP'den İmamoğlu'na kardeş belediye teklifi

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine, CHP'lilerden daha çok HDP'liler sevindi. CHP'nin seçim süresince ısrarla ittifak yaptığını kabul etmediği HDP cephesinden tebrikler peş peşe geldi.
HDP YİNE AK PARTİ'YE SALDIRDI
HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'yi hedef göstererek, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.
HDP YİNE AK PARTİ'YE SALDIRDI
HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'yi hedef göstererek, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.
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