Tüm dünya, İstanbul'a kilitlendi. AK Parti, "Seçimlerde organize usulsüzlük var" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 1 milyon oyun akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi. Yavuz, 3 bavul dolusu belgeyle önceki gün YSK'ya gitti. İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin olağanüstü itiraz dilekçesini verdi.





YSK KARARINI BEKLEMEDİ

AK Parti ayrıca, YSK kararı sonuçlanmadan İstanbul'da mazbata verilmemesi için başvuru gerçekleştirdi. Dün ise yeni gelişmeler meydana geldi. Maltepe'de, bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi sona erdi. Birleştirme tutanakları hazırlanıp İl Seçim Kurulu'na gönderildi. İstanbul İl Seçim Kurulu ise YSK kararını beklemedi. AK Parti'nin mazbata başvurusunu reddeden kurul, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı verdi. Bu gelişme tepki çekti. Gözler ise YSK'nın vereceği karara kilitlendi.





​SON SÖZ YSK'NINDIR

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun tartışmalı mazbata kararının ardından açıklama yaptı. Yıldırım, "İstanbul seçiminde demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır" dedi.





YILDIRIM VE İMAMOĞLU TOKALAŞTI

8. CUMHURBAŞKANI Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te hayata gözlerini kapadı. Özal, 26. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde ilk kez merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın mezarı başındaki anma programında karşılaşıp tokalaştı.

"CHP LEHİNE TEZGAH KURULDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yavuz, AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin yaptığı olağanüstü itiraza ilişkin önemli bilgiler verdi. Yavuz, "Sayım döküm cetvellerinde acayip hatalar, eksikler var. Bunlar müşterek, kasıtlı ve organizeli yapılmıştır. Usulsüzlükler CHP'ye yarasın diye kasıtlı yapıldı" dedi ve ekledi: "21 bin zihinsel engelli, 2 bin 308 kısıtlı oy kullandı. 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişi yasaya aykırı olarak görevlendirildi. Bin 229 ölü, 10 bin 290 cezaevi seçmeni, 236 yerleşim yeri cezaevi olan cezaevi seçmeni, 5 bin 287 de hükümlü olmasına rağmen seçmen listelerinde yer aldı."