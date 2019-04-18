İşte İmamoğlu taraftarlarının çirkin saldırısının detayları

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği miting sonrası dağılan gruplardan biri, (TÜRGEV) Şişli'deki Mihri Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'na saldırdı. Provokatör grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret etti, sözlü tacizde bulundu. Bir saldırgan ise yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye saldırmaya çalışıp ağır hakaretler yağdırarak tacizde bulundu.

AMACINA ULAŞAMADI

Ortaya çıkan görüntülerde yurt görevlilerinin herhangi bir provokasyona mahal vermemek için sağduyulu davrandığı ve karşılık alamayan grubun bir süre sonra dağıldığı görülüyor. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.

İFTİRA KAMPANYASI

Cumhuriyet Gazetesi'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yalan haberlerle de TÜRGEV'e yönelik bir iftira ve karalama kampanyası başlatıldı. Diyarbakır'da kayyum tarafından halkın hizmetine sunulan belediye parkının işletmesinin vakfa devredildiği iftiralarıyla TÜRGEV kasıtlı olarak hedef alındı.

GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKLER

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun da atılan iftiralara cevap vererek şunları söyledi: TÜRGEV adının Türkiye'de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır, TÜRGEV'in 23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir.