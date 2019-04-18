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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 16:31

'den flaş mazbata hamlesi! İl ’na başvuracak

İstanbul İl ’nun CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’na alelacele mazbata verdiği belirlendi. , Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlanan İlçe Birleştirme Tutanağı’nın hukuksuz olduğu, buna dayanarak hazırlanan İl Seçim Birleştirme Tutanağı’nın da geçersiz olacağı iddiasıyla İl Seçim Kurulu’na başvurma kararı aldı. Başvuruda, İmamoğlu’na hukuksuz şekilde mazbatasının teslim edildiği belirtilecek.

AK Parti'den flaş mazbata hamlesi!

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin oyların sayımı en son Maltepe İlçe tarafından tamamlanmış, , bu tutanağın usulsüz hazırlandığını, sayılması gereken oyların sayılmadığını iddia etmişti. Fakat İlçe Seçim Kurulu, birleştirme tutanağını hazırlayarak İl Seçim Kurulu'na göndermişti. İl Seçim Kurulu da İl Birleştirme Tutanağı'nı hazırlamıştı.

AK PARTİ, MAZBATANIN VERİLMEMESİNİ TALEP ETMİŞTİ
AK Parti ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerini başlatmış, süreçler tamamlanana kadar CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'na mazbatanın verilmemesini talep etmişti.

Aynı zamanda AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak olağan ve olağanüstü itiraz süreçlerinin devam ettiği süreçte mazbatanın İmamoğlu'na verilmemesini istemişti. Bu başvuru üzerine YSK, olağan itiraz süreci devam ettiği sürece mazbatanın İmamoğlu'na verilmemesi yönünde karar verdi. Söz konusu kararı İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı ve AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel'e tebliğ etti.

"BAŞVURACAĞIZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun henüz olağan süreç tamamlanmadan mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verdiği açıkladı. Güler, Maltepe'deki seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Birleştirme Tutanağının usulsüz hazırlandığını, İlçe Seçim Kurulu'nun sonradan hazırlanan oy sayım peronlarına ilişkin karışıklığı gidermeden, yani sandıklar sayılması gerekirken sayılmadan İlçe Birleştirme Tutanağı hazırladığını, bunu da İl Seçim Kurulu'na gönderdiğini söyledi. Usulsüz İlçe Birleştirme Tutanağı ile İl Birleştirme Tutanağı hazırlanıp mazbata verildiğini belirten Güler, İl Seçim Kurulu'na İl Birleştirme Tutanağı'nın hukuksuz hazırlandığına yönelik dilekçe vereceklerini, hakimlerin alelacele mazbata verdiklerini belirtti. Güler, mazbata teslim işleminin iptaline ilişkin İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

SABAH

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