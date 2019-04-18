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  • 18.04.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 13:26

'nun kolundaki 250 bin TL'lik saat tepki çekti

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını dün YSK'dan alan 'nun, mazbata sonrası Saraçhane'de yaptığı konuşmada kolundaki saat dikkat çekti. IWC marka olan saatin değerinin yaklaşık 250 bin lira olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki 250 bin TL'lik saat tepki çekti

31 Mart seçimleri ve ardından gelen 17 günlük sürecin ardından Millet İttifakı'nın adayı CHP'li , Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, görevi teslim aldıktan sonra Saraçhane önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

250 BİN LİRALIK SAAT
Ekrem İmamoğlu'nun, konuşma yaptığı sırada foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarında, sol bileğindeki lüks saat göze çarptı. IWC markasının Portugieser Perpetual Calendar model saati, 31 bin 450 paund (yaklaşık 250 bin lira) bedelle satılıyor.

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