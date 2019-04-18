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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 16:45

Son dakika: Eski Yargıtay ve eski YSK Kurulu üyesi Ali Kaya'ya FETÖ'den 11 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski YSK üyesine FETÖ'den 11 yıl hapis!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesince, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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