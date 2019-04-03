İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımlarının durdurulmasına yönelik tedbir kararı öncesi İl Seçim Kurulu'nda ilginç gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlileri ve iki milletvekilinden oluşan bir grubun dün akşam saatlerinde Seçim Kurulu'na gelerek "Ataşehir'de oylar yeniden sayılıyor, siz durdurmazsanız teşkilatımız müdahale edip durduracak" şeklinde tehditte bulundukları ileri sürüldü.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçede oyların yeniden sayılması talebiyle 39 İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildi.

Bu karar üzerine 7 ilçede oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların yeniden gözden geçirilmesine başlandı. Bu gelişme üzerine paniğe kapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na giderek garip söylemlerle tedbir kararı aldırmak istedikleri anlaşıldı.

CHP'LİLER TEHDİTLER SAVURDU

CHP'li 2 milletvekili ve beraberindeki 10 kişilik heyetle İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'na giden CHP'liler, "Ataşehir'de oylar yeniden sayılıyor, siz durdurmazsanız teşkilatımız müdahale edip durduracak" şeklinde il seçim kurulu görevlilerini taciz ettikleri öne sürüldü. CHP'li heyetin 7 ilçede oyların yeniden sayımının tedbiren durdurulması amacıyla İl Seçim Kurulu üyeleri ve görevlilerine yoğun baskı yaptıkları iddia edildi.

Yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına ilişkin başvuru Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı adına Mehmet Süleyman Türker, Doğuşcan Aydın Türker, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun tarafından yapılmıştı. CHP'lilerin sayımın durdurulmasına ilişkin taleplerinin yanı sıra oyların yeniden sayımına yönelik karar isteyen AK Parti yöneticileri hakkında da para cezası uygulanmasını talep ettikleri öğrenildi. Fakat İl Seçim Kurulu'nun bu talebe olumsuz cevap verdiği belirlendi.

Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayımının durdurulmasına ilişkin kararı üzerine olağanüstü toplanarak tedbirin kaldırılmasına karar vermişti.

YSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

ilgi : a) Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep ÖZEL'in 02/04/2019 tarihli dilekçesi. b) Yüksek Seçim Kurulunun 03/04/2019 tarihli ve 2019/1805 sayılı kararı.

Ilgi (a)'da kayıtlı dilekçe ile Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul İl Başkanlığının Şile. Bayrampaşa 1., Ataşehir 2., Ümraniye 3., Beykoz, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararlara itiraz ettiği, söz konusu kararlarla tekrar sayım kararı alındığı ve bazı ilçe seçim kurullarında sayıma başlanıldığı ve şu an sayıma devam edildiği, Istanbul Il Seçim Kurulunun, 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararı ile seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulunun esastan bir karar vermesi gerekirken tedbir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının kaldırılmasının istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

1- 298 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince ilçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen Istanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle,

2- İlçe Seçim Kurullarının yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine oy çokluğuyla,

3- Yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy çokluğuyla,

4- Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış olması halinde, il seçim kurulunun 298 sayılı Kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiğine oy çokluğuyla, karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir. Bilgi ve gereği rica olunur.

Sadi GÜVEN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Sabah