İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi

İstanbul'da yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı bir kez daha belgelendi. Beykoz'da Bahattin Özyazıcı İlkokulu'ndaki 1427 numaralı sandıkta oy kullanan 4 kişilik bir ailenin büyükşehir belediye seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a oy vermesine rağmen kullandıkları sandıktan AK Parti'ye sadece 1 oy çıktı. Yıldırım için kullanılan diğer 3 oy ise tutanağa yazılmadı. Usulsüzlük CHP'nin seçim sitesinde de belgelendi.

02.04.2019 14:29 - Son Güncelleme: 02.04.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





