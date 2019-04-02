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İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi

İstanbul'da yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı bir kez daha belgelendi. Beykoz'da Bahattin Özyazıcı İlkokulu'ndaki 1427 numaralı sandıkta oy kullanan 4 kişilik bir ailenin büyükşehir belediye seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a oy vermesine rağmen kullandıkları sandıktan AK Parti'ye sadece 1 oy çıktı. Yıldırım için kullanılan diğer 3 oy ise tutanağa yazılmadı. Usulsüzlük CHP'nin seçim sitesinde de belgelendi.

02.04.2019 14:29 - Son Güncelleme: 02.04.2019 14:32
İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi

-Beykoz'da Bahattin Özyazıcı İlkokulu'ndaki 1427 numaralı sandıkta 4 kişilik aile, büyükşehir belediye seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a oy verdi. Ancak 3 oy silinerek tutanağa sadece bir oy yazıldı. İşte İstanbul'daki yerel seçimlerde yapılan usulsüzlükler....

İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi

-Bağcılar 1212 numaralı seçim sandığında oyların tutanaklara yazılması esnasında kaydırma yapıldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu'na çıkan 129 oyun Vatan partisi adayına, Binali Yıldırım'a çıkan 131 oyun ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı ve Binali Yıldırım'a sadece 1 oy yazıldığı tespit edildi.

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İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi
İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi

-Beykoz 1452 numaralı sandık tutanağında 161 oy AK Parti'ye yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oy CHP'ye yazılmış.

İstanbul'da yerel seçimlerde skandal usulsüzlük! Beykoz'da da belgelendi
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