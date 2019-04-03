Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki İktisat Bölümü mezunu Seda Gündoğan; çocukken annesini, 11 yaşında ise trafik kazasında babası ile amcasını kaybetti. Diğer amcaları ve halaları tarafından büyütülen Gündoğan, ailesi ile komşularının isteği üzerine mahallenin muhtar adayı oldu.
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