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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 11:10

Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı oldu

Elazığ'da yaşayan üniversite mezunu 28 yaşındaki , 31 Mart yerel seçimlerinde 10 yıllık muhtara 16 fark atarak muhtar seçildi. Gündoğan, Elazığ'ın tek kadın ve en genç muhtarı oldu.

Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki İktisat Bölümü mezunu Seda Gündoğan; çocukken annesini, 11 yaşında ise trafik kazasında babası ile amcasını kaybetti. Diğer amcaları ve halaları tarafından büyütülen Gündoğan, ailesi ile komşularının isteği üzerine mahallenin muhtar adayı oldu.

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