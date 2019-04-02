AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 3 bin 217 sandıkta hile var

AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etti. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ''3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırmayla eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz'' diye konuştu.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Pek çok sandıkta sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği tespit edilmiştir. Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırmayla eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz.

''3 BİN 217 SANDIKTA TESPİT ETTİĞİMİZ USULSÜZ UYGULAMALAR VAR''

Ankara'daki 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. Ankara'daki sandıkların geçersiz oyların dışında tespit ettiğimiz 3 bin 217 sandıkta ilçede ilçe belediyesinin oyu 100 küsür diyelim Meclis de aynı 117 mesela ama büyükşehirde 1 oy ya da 0 oy. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var.''