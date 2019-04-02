AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Hile ve usulsüzlükler tespit ettiklerini yineleyen Şenocak "YSK'ya girişler yapılırken görevlilerin Binali Yıldırım'ın oyunu "sıfır" olarak girdiğini belirtti. İstanbul'un bazı ilçelerinde usulsüzlüklerin yapıldığını ortaya çıkaran belgeler gündemde tartışa yarattı.

ÜSKÜDAR'DA KAÇ OY İPTAL EDİLDİ?

AK Parti tarafından yapılan itirazlar sonucu İstanbul'un bazı ilçelerinde usulsüzlüklerin ve hilelerin yapıldığı görüldü. Örneğin, Üsküdar'da Kirazlıtepe mahallesindeki 2257 numaralı sandıkta Binali Yıldırım'a 213, Ekrem İmamoğlu'na ise 67 çıktı. Fakat daha sonra sonuç olarak Binali Yıldırım'a 213 yerine 118, Ekrem İmamoğlu'na 127 oy yazıldığı görülüyor. Buna göre Binali Yıldırım'ın 95 oy eksik olarak işlendi. Ekrem İmamoğlu'na ise 60 oy fazladan yazıldı.



1488 OY EKSİK YAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'da verilen oyların toplamda 1488 oy eksik yazıldığı tespit edildi. Geçersiz sayılan oylar ve oy sayımı yeniden yapılmadan tespit edilen bu eksiklerin yeniden sayımın ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.