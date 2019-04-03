Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle;



İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor, verilmek üzere. Dolayısıyla bugüne kadar size açıkladığım rakamları tüm siyasi partilerle paylaşıyorum. Biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçeye itiraza göre, bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayılma kararı almışlar. Bazı seçim kurulları bu kararı uygulamaya başlamıştır.



Tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu kararana karşı itiraz hakkı bulunduğunu, sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek sayım işlemini durdurmuştur. YSK kurulu toplanarak, İstanbul il seçim kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118'nci maddesi gereğince, kararın kesinleşmesi gerekmediğinden alınan maddede kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu kararının birinci maddesinin kaldırılmasına, iki ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlanması gerektiğine, yeniden ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanması başlamamış ise yasal itiraz sürecin işlemesine karar verilmiştir.

Bu karar gönderilmiştir.

Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararı gelmedi ama geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de yeniden sayım kararı verilip de sayım yeniden başladığında bir yerde bunun kesilemeyeceğine karar verildi. Biz sayımın yapılıp yapılmamasını incelemedik, sayım işleminin başlatılmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını ön gördük.



Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanabiliyor. Bugüne kadarki YSK uygulaması bunun sonuna kadar giderilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkması yönündedir. Diğer yerlerde de incelemeler vardır, bize bir itiraz intikal etmedi. Bugüne kadar ortaya çıkan hadiseler İstanbul Büyükşehir olduğu için öne çıktı.