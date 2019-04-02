Son dakika gelişmesine göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin İstanbul'da 7 ilçede oyların yeniden sayımının durdurulması konusunu görüşmek üzere toplandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı. AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

CHP'nin bu kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasına karar vermişti.

Kararda, itiraz üzerine yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında itiraza uğraması sebebiyle geçerli sayılan oyların sayılması hakkında ilçe seçim kurulları tarafından karar verilip, bu karar itiraz edilmeksizin veya itiraz üzerine ilgili merci tarafından verilecek kararlarla ilçe seçim kurulu kararının kesinleşmesinden sonra yeniden sayım yapılması ya da kısmi olarak sadece geçersiz oyların sayımının veya sayım sırasında itiraz üzerine geçerli sayılan oyların yeniden sayılması işlemlerinin yapılabileceği belirtilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun skandal kararı görüşülüyor

YSK'nın, itiraz üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bu kararını görüştüğü öğrenildi.

İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı belgelendi. 319 bin 518 geçersiz oy olduğu ve Binali Yıldırım'ın oylarının başka partilerin adaylarına yansıtıldığı belirlendi. İstanbul'da; Şile, Ataşehir, Fatih, Bayrampaşa, Beykoz ve Çatalca gibi bazı ilçelerde ilçe Seçim Kuruluları oyların yeniden sayımına ve geçersiz oyların gözden geçrilmesine ilişkin karar vermişlerdi. Bu gelişme üzerine bazı ilçelerde sandıklar yeniden açılmış ve geçersiz oylar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştı.

Bu durumdan panik olan CHP İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde oyların yeniden sayılmasının durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul İl Seçim Kurulu da aldığı skandal karar ile bu operasyonun bir parçası oldu.