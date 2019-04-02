Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek usulsüzlük ve hile olayları ile sarsıldı. CHP, İstanbul genelinde birçok sandıkta usulsüz yollarla halkın oylarını gasp ederek İmamoğlu'nun hanesine yazdırdı.

KAZANDIK ALGISI OLUŞTURDULAR

Oyların usulsüz bir şekilde kendilerine eklendiğini bilen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hırsızlığın ortaya çıkacağının farkında olmaları nedeniyle seçim gecesi boyunca "kazandık" algısını seçmenlerinin zihnine yerleştirdi.

İmamoğlu bu algıyı, "YSK" ve "AA" vurgusuyla seçim gecesi boyunca sürdürdü. Çünkü YSK ve AA seçim verilerini birleştirilmiş oy tutanaklarından alarak sisteme giriyordu. Oy hırsızlığı birleştirilmiş seçim tutanaklarında yapılduğu için, usulsüzlük ortaya çıkana kadar İmamoğlu kendisini kazanmış olarak lanse etmeyi amaçladı.

KAOS PLANI DEVREDE

Bu planında başarılı olan İmamoğlu, kazandık algısıyla birlikte rüzgarı arkasına alarak kendisini "İBB Başkanı" ilan etti. YSK tarafından açıklanacak kesin sonuçları ve yapılacak itirazları beklemeden bu algıyı seçmeninin zihnine yerleştiren İmamoğlu, yaptığı bu hamle ile YSK'nın itirazları kabul etme ihtimaline karşı insanları sokağa çağırmayı planlamış oldu. Böylece İmamoğlu, 31 Mart seçimlerini ülke genelinde kaos planına dönüştürmüş oldu.