İstanbul yerel seçim sandık sonuç tutanak görüntüleri! 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde İstanbul ilinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştı. AK Parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak bazı ilçelerde sandık sonuç tutanaklarında usulsüzlük yapıldığını açıkladı. Peki İstanbul'da ne kadar geçersiz oy var? İşte 31 Mart 2019 İstanbul ilçe ilçe geçersiz oy sayıları ve tüm ayrıntılar haberimizde.

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE GEÇERSİZ OY SAYISI!

İSTANBUL YEREL SEÇİM SANDIK SONUÇ TUTANAKLARI GÖRÜNTÜLERİ!

İstanbul'da nefes nefese bir seçim yarışı yaşanmaya devam ediyor. AA ve YSK'nın açıklamalarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79 oy oranıyla öndeyken, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.51'ini aldı.

Verilerin duyurulmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak ise "İlk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. İsteğimiz vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasıdır." dedi.

1212 VE 2004 NUMARALI SANDIK

Şenocak, "Bir örnek vermek istiyorum. Bu sandık cetvelinde Binali Yıldırım Bey 131 oy alıyor. Diğer YSK'ya nüshası gönderilen sandık sonuç tutanağında bu oy İmamoğlu'na yazılıyor. Şeffaflığa biz burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım'a yazılan oy sadece 1. Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 nolu sayım döküm cetveli, burada da Binali Bey'in aldığı oy 201. Buradaki döküm cetvelindeki 201 rakamı sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu burada da 1." açıklamasını yaptı.

İŞTE O TUTANAKLAR

BİNALİ YILDIRIM 117, EKREM İMAMOĞLU 164 OY ALMIŞ!

2325 No'lu seçim sandık tutanağında; Binali Yıldırım'ın 117, CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil'in 5, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oy aldığı görülüyor.

Söz konusu tutanakta; Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti'nin adaylarının hiç oy almadığı açıkça görülüyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN 117 OYU HİÇ YAZILMAMIŞ!

CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde,Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 2325 No'lu sandıkta Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Binali Yıldırım'ın karşısında yazan 117 olduğunu, Binali Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığını açıkça görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 164 OYU SIFIR OY ALAN VATAN PARTİSİ'NE YAZILMIŞ!

Yapılan kaydırma ile Ekrem İmamoğlu'nun tutanaktaki 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Binali Yıldırım'ın 117 oyu Ekrem İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Binali Yıldırım'a yazıldığı ve sisteme bu şekilde işlendiği tespit edildi.

131 OY ALDI, TUTANAĞA 1 OY YAZILDI

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 131 oy CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.

201 OY ALDI, TUTANAĞI 1 OY YAZILDI

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın aldığı 200 oyun gaspedildiği açıkça görüldü. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.

AK PARTİ'NİN 60 OYU EKSİK YAZILMIŞ

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki 4365 No'lu sandıkta ise belediye meclis üyeliği seçiminde AK Parti 197 oy almasına rağmen oyu 137'ye düşürüldü. AK Parti'nin aldığı 60 oy seçim sandık tutanağına eksik yazılmış

BİNALİ YILDIRIM'IN 145 OYU EKSİK YAZILDI

Sultanbeyli ilçesi 2194 numaralı sandık sonuçlarına göre Binali Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi adayına yazıldı. Binali Yıldırım 145 oy farkla öndeyken oyları eksik hesaplandı.

GEÇERSİZ OY NEDİR?

YSK Genelgesi'ne göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak;

— Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları



— Hiçbir yerine 'evet' ya da 'tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

— Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış 'tercih' veya 'evet' mührü basılan oy pusulaları.— Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

— Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

— 'Tercih' veya 'evet' mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış oy pusulaları.

— Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

— Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

MÜKERRER OY NEDİR?

Mükerrer oy; her kişinin tek bir oy kullanma hakkı olduğunu hiçe sayarak birden fazla oy kullanmasıdır. Mükerrer oy durumlarının ortaya çıkmaması için genelde kişilerin parmaklarına oy kullanmış olduklarına dair işaretler bırakılmaktadır. Mükerrer oy kullanmak, kullanan kişiye göz yummak ya da ortam hazırlamak son derece büyük bir suçtur. Bu nedenle seçim dönemlerinde her partiden ya da her kuruldan kişiler oy kullanma alanında olur ve oy takibi yaparlar. Bu takip sayesinde bir kişinin aynı yerde birden fazla oy kullanma işlemi yapması imkansız bir hal alır. Mükerrer oy cezası son dönemde oldukça az karşılaşılan bir durum. Bütün işlemlerin online bir şekilde yapılıyor olması, seçmen listeleri, kimlerin nerede oy kullanacağı gibi durumların netleşmesi ile artık kişiler birden fazla oy kullanamıyorlar.