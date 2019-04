İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı. Sonuçların değişebileceğini anlattı: Henüz sayım devam ediliyor. 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu , bizden daha fazla oy almış gözüküyor.Önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor. 319 bin 500 iptal oy var, aradaki fark 25 bin. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatındaki arkadaşlarım tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili il bakanım örnekleriyle detaylı bir şekilde yaşananları değerlendirecek. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak.Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu an itibarıyla net sonucumuz şu; bizimle rakibimiz arasındaki oy farkı 25 bin 158'dir" açıklamasını yaptı. YSK'nın, seçim sonuçlarını toplumla paylaşmasının demokrasi adına sürece katkı sunduğunu, herkesin yüreğine su serptiğini anlattı: "2024 Mart'ına kadar alacağımız yetkiyle İstanbul'a hizmete başlamak istiyoruz. İstanbul'un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak adına Türkiye'nin her kurumu ve kuruluşuyla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce insanına hizmet odaklı bir sürece başlasın. Bu ülkenin geleceğe akılla, bilimle, ilimle irfanla yürümesini çok önemsiyorum."YSK Başkanı Sadi Güven , İstanbul sonuçlarıyla ilgili "31 bin 186 sandığın 31 bin 102'si sisteme girdi. Sisteme yükleme devam ediyor. Bizim verilerimize göre, İmamoğlu'nun oy oranı 4 milyon 159 bin 650, Yıldırım'ın oy oranı 4 milyon 131 761" dedi. İtirazlar için 3 günlük süre olduğunu belirtti.