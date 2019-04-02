İstanbul'da CHP'nin sandıktaki usulsüzlük skandalları gündeme bomba gibi düştü. Tam 319 bin 500 geçersiz oy olduğunun ve AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun diğer partilere verildiği gerçeğinin belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından AK Parti yönetimi, oyların sağlıklı bir şekilde sayımı ve akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına gerekli yasal işlemleri başlatılacağını duyurdu.

İMAMOĞLU'NUN KORKUSU BOŞA DEĞİL!

Usulsüzlük skandalını kabullenen fakat küçümseyerek oldubittiye getirmeye çalışan İmamoğlu'nun korkusu boşuna değil! İmamoğlu'nun "seçim sonuçlarını etkilemez" iddiasının aksine Binali Yıldırım açıklama yapmış, resmi rakamlarla konuşarak geçersiz oyların seçimin kaderini değiştirebileceğini söylemişti.

CHP 2014'TE BÜTÜN SANDIKLARA İTİRAZ ETMİŞ

Bugün AK Parti'nin seçim usulsüzlüklerini ortaya çıkarmasını engellemeye çalışan ve YSK'ya yapılan başvuruları eleştiren CHP yönetiminin 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da bütün sandıklara itiraz ettiği ortaya çıktı. CHP 2014 yılında gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 1 milyon oyun hatalı olduğunu açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan salıcı ile birlikte basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı. 3 bin 500 den fazla sandıktaki sonuçlarda hata tespit edildiğini ve sonuca itiraz edeceklerini belirterek, AK Parti'den itiraza destek vermesini isteyerek, "'Sorun yok' diyorsanız çekinecek bir şey yoktur" demişti. Oğuz Kaan Salıcı da, "Elimizde somut verilerle bir itiraz yapabilmek için bu toplantıyı bugün yaptık. YSK ile bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanakları karşılaştırdık. Tam 3500 sandıkta fark tespit ettik. Toplam sandığın yüzde 10'u. Fatih ilçemizde birkaç örnek var. 3034 no'lu sandık. Belediye başkanı ve belediye meclis üyeliği tutanağıdır. Bir başkası Kağıthane 1346 no'lu sandık… Mustafa Sarıgül'ün aldığı oy 137. Kadir Topbaş'ın aldığı oy 125… Bu, kayıtlara şöyle geçmiş Mustafa Sarıgül: 37, Kadir Topbaş: 225… 3500 sandık denildiğinde bunu içinde sadece Büyükşehir yok… 320 ile çarptığınızda gerekli olan sonuç çıkar" demişti. Aynı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise seçim sonuçlarının itirazlara karşı çıkıyor ve resmî sonuç açıklanmadan kendisini belediye başkanı ilan ediyor. Dahası AK Parti'nin en demokratik hakkı olan YSK'ya başvurusunu da eleştirerek halkı adeta sokağa davet ediyor.

MANSUR YAVAŞ DA TÜM SANDIKLARA İTİRAZ ETMİŞ

2014 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın da bütün sandıklara itiraz ettiği ortaya çıktı.