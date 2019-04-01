31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımında büyük usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. İstanbul'un birçok ilçesinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oylarının seçim sandık tutanağına yanlış aktarıldığı ortaya çıktı.

131 OY ALDI, TUTANAĞA 1 OY YAZILDI

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 131 oy CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.

201 OY ALDI, TUTANAĞI 1 OY YAZILDI

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın aldığı 200 oyun gaspedildiği açıkça görüldü. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.

AK PARTİ'NİN 60 OYU EKSİK YAZILMIŞ

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki 4365 No'lu sandıkta ise belediye meclis üyeliği seçiminde AK Parti 197 oy almasına rağmen oyu 137'ye düşürüldü. AK Parti'nin aldığı 60 oy seçim sandık tutanağına eksik yazılmış

BİNALİ YILDIRIM'IN 145 OYU EKSİK YAZILDI

Sultanbeyli ilçesi 2194 numaralı sandık sonuçlarına göre Binali Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi adayına yazıldı. Binali Yıldırım 145 oy farkla öndeyken oyları eksik hesaplandı.

BİNALİ YILDIRIM'IN 121 OYU EKSİK HESAPLANDI

Sultanbeyli ilçesi 1229 numaralı sandıkta da CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, Binali Yıldırım'a yazılması gereken 188 oy ise Demokrat Parti adayına yazıldı.

BİNALİ YILDIRIM'IN OYU YAZILMADI

Sultanbeyli ilçesi 1070 numaralı sandıkta da CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 187 oy yazılırken, Binali Yıldırım'a hiç oy yazılmadığı ortaya çıktı.

*İşte CHP'nin İstanbul Küçükçekmece'deki oy hırsızlığı

AK PARTİ İSTANBUL YSK'YA BAŞVURDU

İstanbul'un birçok ilçesinde benzer durumun olduğu, Binali Yıldırım'ın oylarının seçim sandık tutanaklarına yazılmadığı öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan avukatların; usulsüz oy pusulalarına ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazlarının sürdüğü öğrenildi.

Kenan Kıran/Sabah