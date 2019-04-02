31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımında büyük usulsüzlükler yapıldığına yönelik belgeler ortaya çıkıyor.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 2325 No'lu sandıkta 117 oy aldığı, seçim sandık tutanağına Binali Yıldırım'ın oyunun hiç yazılmadığı tespit edildi.

BİNALİ YILDIRIM 117, EKREM İMAMOĞLU 164 OY ALMIŞ!

2325 No'lu seçim sandık tutanağında; Binali Yıldırım'ın 117, CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil'in 5, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oy aldığı görülüyor.

Söz konusu tutanakta; Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti'nin adaylarının hiç oy almadığı açıkça görülüyor.

BİNALİ YILDIRIM'IN 117 OYU HİÇ YAZILMAMIŞ!

CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde,Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 2325 No'lu sandıkta Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Binali Yıldırım'ın karşısında yazan 117 olduğunu, Binali Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığını açıkça görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 164 OYU SIFIR OY ALAN VATAN PARTİSİ'NE YAZILMIŞ!

Yapılan kaydırma ile Ekrem İmamoğlu'nun tutanaktaki 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Binali Yıldırım'ın 117 oyu Ekrem İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Binali Yıldırım'a yazıldığı ve sisteme bu şekilde işlendiği tespit edildi.

Kenan Kıran/Sabah