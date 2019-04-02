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'nın yüzde 52 aldığı de Batı "Erdoğan kaybetti" yalanına sarıldı

Türkiye ini yaptı. Sandıktan, Başkan Erdoğan liderliğindeki 'na yüzde 52'lik destek çıktı. Ama Batı bu veriyi yok saydı.

Veri good: Yüzde 52
Millet, algı operasyonlarına pabuç bırakmadı. Sandığa da 'Beka'sına da sahip çıktı. Bütün ülkede 'na oy yağdırdı. Tam 731 belediyeyi kazandırdı.

Ancak Türkiye düşmanları bu veriyi de yok saydı. "Erdoğan kaybetti" yalanına sarıldı. Dolar kuru üzerinden saldırı işareti vererek ülkemizi tehdide kalkıştı.








HATALI GİRİŞLER VAR
, bitti. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sonucun lehine olduğunu söyledi. "319 bin 307 geçersiz oy var. Bunlar sonucu değiştirecek" dedi.



ise şu bilgileri verdi: 14 sandık daha sayılacak. Bazı hatalı girişler var. Arkadaşlarımız inceliyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak.




GÜNEYDOĞU BEKA DEDİ
Doğu ve Güneydoğu'da vatandaş "Beka" dedi. AK Parti , , Bitlis 'te açık ara ipi göğüsledi.
Çukurca, Dargeçit, Uludere, Beytüşşebap da HDP'den AK Parti'ye geçti.

SEÇİMDEN NOTLAR
Cumhur ittifakı, seçimleri yüzde 52 ile birinci tamamladı. İstanbul'daki 25 ilçede rekor oy aldı. Çatalca ve Silivri'de CHP büyük yenilgiye uğradı...

MHP, Cumhur İttifakı'yla büyük başarı sağladı. 2014 Yerel Seçimlerine kıyasla 26 ilde oylarını arttırdı. Kazandığı 114 belediye sayısını da 147'ye çıkardı.

AK Parti rekoru Kırıkkale'de kırdı. Delice, yüzde 85.5'lik oy oranıyla, AK Parti'nin Türkiye genelinde en fazla oy aldığı ilçe olmayı başardı.

Kilis'in 73 nüfuslu Güvendik Köyü'nde 40 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93) son seçimini de kazandı. Bir kez daha mazbatayı aldı.

Ekrem İmamoğlu, sonuçlar daha kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti. Hatta sosyal medya daki kartvizitini, "Belediye Başkanı" olarak değiştirdi.

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