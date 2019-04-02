Millet, algı operasyonlarına pabuç bırakmadı. Sandığa da 'Beka'sına da sahip çıktı. Bütün ülkede Cumhur İttifakı'na oy yağdırdı. Tam 731 belediyeyi kazandırdı.
Ancak Türkiye düşmanları bu veriyi de yok saydı. "Erdoğan kaybetti" yalanına sarıldı. Dolar kuru üzerinden saldırı işareti vererek ülkemizi tehdide kalkıştı.
HATALI GİRİŞLER VAR
Seçim, bitti. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sonucun AK Parti lehine olduğunu söyledi. "319 bin 307 geçersiz oy var. Bunlar sonucu değiştirecek" dedi.
Binali Yıldırım ise şu bilgileri verdi: 14 sandık daha sayılacak. Bazı hatalı girişler var. Arkadaşlarımız inceliyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak.
GÜNEYDOĞU BEKA DEDİ
Doğu ve Güneydoğu'da vatandaş "Beka" dedi. AK Parti Şırnak, Ağrı, Bitlis 'te açık ara ipi göğüsledi.
Çukurca, Dargeçit, Uludere, Beytüşşebap da HDP'den AK Parti'ye geçti.
SEÇİMDEN NOTLAR
Cumhur ittifakı, seçimleri yüzde 52 ile birinci tamamladı. İstanbul'daki 25 ilçede rekor oy aldı. Çatalca ve Silivri'de CHP büyük yenilgiye uğradı...
MHP, Cumhur İttifakı'yla büyük başarı sağladı. 2014 Yerel Seçimlerine kıyasla 26 ilde oylarını arttırdı. Kazandığı 114 belediye sayısını da 147'ye çıkardı.
AK Parti rekoru Kırıkkale'de kırdı. Delice, yüzde 85.5'lik oy oranıyla, AK Parti'nin Türkiye genelinde en fazla oy aldığı ilçe olmayı başardı.
Kilis'in 73 nüfuslu Güvendik Köyü'nde 40 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93) son seçimini de kazandı. Bir kez daha mazbatayı aldı.
Ekrem İmamoğlu, sonuçlar daha kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti. Hatta sosyal medya daki kartvizitini, "Belediye Başkanı" olarak değiştirdi.
Ancak Türkiye düşmanları bu veriyi de yok saydı. "Erdoğan kaybetti" yalanına sarıldı. Dolar kuru üzerinden saldırı işareti vererek ülkemizi tehdide kalkıştı.
HATALI GİRİŞLER VAR
Seçim, bitti. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sonucun AK Parti lehine olduğunu söyledi. "319 bin 307 geçersiz oy var. Bunlar sonucu değiştirecek" dedi.
Binali Yıldırım ise şu bilgileri verdi: 14 sandık daha sayılacak. Bazı hatalı girişler var. Arkadaşlarımız inceliyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak.
GÜNEYDOĞU BEKA DEDİ
Doğu ve Güneydoğu'da vatandaş "Beka" dedi. AK Parti Şırnak, Ağrı, Bitlis 'te açık ara ipi göğüsledi.
Çukurca, Dargeçit, Uludere, Beytüşşebap da HDP'den AK Parti'ye geçti.
SEÇİMDEN NOTLAR
Cumhur ittifakı, seçimleri yüzde 52 ile birinci tamamladı. İstanbul'daki 25 ilçede rekor oy aldı. Çatalca ve Silivri'de CHP büyük yenilgiye uğradı...
MHP, Cumhur İttifakı'yla büyük başarı sağladı. 2014 Yerel Seçimlerine kıyasla 26 ilde oylarını arttırdı. Kazandığı 114 belediye sayısını da 147'ye çıkardı.
AK Parti rekoru Kırıkkale'de kırdı. Delice, yüzde 85.5'lik oy oranıyla, AK Parti'nin Türkiye genelinde en fazla oy aldığı ilçe olmayı başardı.
Kilis'in 73 nüfuslu Güvendik Köyü'nde 40 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93) son seçimini de kazandı. Bir kez daha mazbatayı aldı.
Ekrem İmamoğlu, sonuçlar daha kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti. Hatta sosyal medya daki kartvizitini, "Belediye Başkanı" olarak değiştirdi.
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