İşte AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde yapılan o usulsüzlükler

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımında büyük usulsüzlükler olduğu tespit edildi. İstanbul Sancaktepe ilçesinde 1212 sandıkta Cumhur ittifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı tespit edildi. Binali Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması "skandal" olarak değerlendirdi.



İstanbul'un birçok ilçesinde benzer durumun olduğu, Binali Yıldırım'ın oylarının seçim sandık tutanaklarına yazılmadığı öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan avukatların; usulsüz oy pusulalarına ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazlarının sürdüğü öğrenildi.

İŞTE USULSÜZLÜKLERİN BELGELERİ

İstanbul'da yapılan yerel seçim sonuçlarına gölge düşüren belgeler ortaya çıktı. Birçok sandıkta seçim sonuçlarının manipüle edildiği ve oy sayımlarında usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Ortaya çıkan belgelerde sandıktan Binali Yıldırım adına yüzlerce oy çıkarken bu oyların sonuç tutanaklarına usulsüz bir şekilde yazılmadığı görüldü.

Bağcılar 1212 numaralı seçim sandığında oyların tutanaklara yazılması esnasında kaydırma yapıldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu'na çıkan 129 oyun Vatan partisi adayına, Binali Yıldırım'a çıkan 131 oyun ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı ve Binali Yıldırım'a sadece 1 oy yazıldığı tespit edildi.

İşte 1 oy yazılan o tutanak





Bu tutanakla birlikte Bağcılar'daki 1212 numaralı sandıkta Binali Yıldırım 2 oy öndeyken, Ekrem İmamoğlu 130 oy önde hesaplanmış oldu.

Sultanbeyli'de 2004 numaralı sandıkta yine aynı şekil bir usulsüzlük tespit edildi. Tutanağa geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyunu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.



İşte o tutanak

Bu tutanakla Sultanbeyli'deki 2004 numaralı sandıkta 138 oy Binali Yıldırım öndeyken, 200 oy Ekrem İmamoğlu önde şekilde hesaplanmış oldu.

Yukarıdaki tutanakta da aynı yola başvurularak Binali Yıldırım'ın oyları eksik sayıldı. Sultanbeyli 2194 numaralı sandık sonuçlarına göre Binali Yıldırım'a yazılması gerek 216 oy Vatan Partisi adayına yazıldı. Böylece bu sandıkta da Binali Yıldırım 145 oy farkla öndeyken oyları eksik hesaplanmış oldu.

Sultanbeyli 1070 numaralı sandıkta da Ekrem İmamoğlu'na 187 oy yazılırken, Binali Yıldırım'a hiç oy yazılmadığı ortaya çıktı. Sandıkta yapılan usulsüzlük sonucu gerekli itirazlar yapıldı.

Sultanbeyli 1229 numaralı sandıkta da bu kez Ekrem İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Binali Yıldırım'a yazılırken, Yıldırım'a yazılması gereken 188 oy ise Demokrat Parti adayına yazıldı. Böylece bu sandıkta da Yıldırım'ın 121 oy önde olması gerekirken sadece 67 oy önde olarak hesaplantığı tespit edildi.





BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ TUTANAKLARINDA DA AYNI OYUNLAR!

Belediye meclis üyeliği seçim tutanaklarında da aynı yollarla usulsüzlükler yapıldı. Yapılan tespitlere göre Bağcılar 4365 numaralı sandıkta belediye meclis üyeliği seçimlerinde AK Parti'ye 197 oy çıkarken, bu oylar tutanaklara 137 olarak geçirildi.

İşte o tutanak



31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'da sonuçlar henüz netlik kazanmadı. Son verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde görülüyor. AK Parti adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada geçersiz ve iptal edilen oy sayılarının 319 bin 500 olduğunu açıklamıştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı İhsan Şenocak'ta Yıldırım ile aynı noktaya dikkat çekmişti. İşte Yıldırım ile İmamoğlu ile arasındaki fark olan 25 bin oyun yaklaşık 10 katı olan iptal ve geçersiz oyların ilçelere göre dağılımı...

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AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI İLÇELER



ARNAVUTKÖY: AK PARTİ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı. Ahmet Haşimi Baltacı 69 bin 102, İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 22 bin 833, HDP adayı Yavuz Kahrıman 16 bin 281 oy aldı.



BAĞCILAR: AK PARTİ

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Lokman Çağırıcı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Çağırıcı 189 bin 205, İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 66 bin 971, HDP adayı Hüda Kaya 41 bin 841 oy aldı.



BAHÇELİEVLER: AK PARTİ

Bahçelievlerde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'li Hakan Bahadır kazandı. 168 bin 724 oy alan Bahadır'ı, 135 bin 87 oy ile CHP'li Mehmet Ali Özkan takip etti.



BAŞAKŞEHİR: AK PARTİ

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

BAYRAMPAŞA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre Bayrampaşa'da seçimi 80 bin 719 oy alan AK Parti'li Atila Aydıner kazandı. Onu 72 bin 998 oy ile CHP'li Remzi Albayrak takip etti.



BEYKOZ: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 73 bin 834 oy alan AK Partili Murat Aydın Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Onu 55 bin 387 oy ile CHP'li Coşkun Tosun takip etti.



BEYOĞLU: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 65 bin 70 oy alan AKP'li Haydar Ali Yıldız Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Onu 57 bin 435 oy alan CHP Adayı Alper Taş takip etti.



ÇATALCA: AK PARTİ

İstanbul'un Çatalca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mesut Üner kazandı. AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Mesut Üner, kutlamaların ardından yaptığı konuşmada kendisine oy veren herkese teşekkür etti.

ÇEKMEKÖY: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 62 bin 20 oy alan AKP'li Ahmet Poyraz Çekmeköy Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onu 46 bin 686 oy ile CHP'li Seyfettin Yıldırım takip etti.

ESENLER: AK PARTİ

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik Göksu 131 bin 385, İYİ Parti adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP adayı Gülsüm Öztürk 18 bin 114 oy aldı.



EYÜPSULTAN: AK PARTİ

Eyüpsultan'da, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Deniz Köken kazandı. Deniz Köken, AKP İlçe Başkanlığı önünde partililerin kutlamasına katıldı. Oluşturulan platformda partililere seslenen Köken, "Bundan sonraki süreçte işi daha sıkı tutup, il ve ilçede daha müreffeh bir İstanbul ve Eyüpsultan inşa edeceğimizi deklare ediyorum" dedi.

FATİH: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 13 oy alan AKP'li Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı oldu. Onu 77 bin 532 oy ile CHP'li Soner Özimer takip etti.



GAZİOSMANPAŞA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 143 bin 279 oy alan AKP'li Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Onu 91 bin 730 oy alan CHP'li Ercan Kaya takip etti.

GÜNGÖREN: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 89 bin 329 oy alan AKP Partili Bünyamin Demir, Güngören Belediye Başkanı seçildi. CHP'li İsmet Yaşar ise 61 bin 592 oy aldı.



KAĞITHANE: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 135 bin 667 oy alan AK Partili Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Onu 77 bin 411 oy ile İYİ Partili Mehmet Aslan takip etti.

PENDİK: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 217 bin 807 oy alan AKP'li Ahmet Cin, Pendik Belediye başkanı seçildi. Onu 164 bin 197 oy alan CHP'li Mehmet Sait Usta takip etti.

SANCAKTEPE: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 114 bin 611 oy alan AK Partili Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. Onu 108 bin 31 oy alan CHP'li Özgen Nama takip etti.

SULTANBEYLİ: AK PARTİ

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Keskin kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Keskin 77 bin 648, CHP adayı Ayhan Koç 20 bin 770, HDP adayı Nihat Akdoğan 13 bin 713 oy aldı.

SULTANGAZİ: AK PARTİ

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Abdurrahman Dursun kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdurrahman Dursun 140 bin 694 oy aldı.

ŞİLE: AK PARTİ

İstanbul'un Şile ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İlhan Ocaklı kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, İlhan Ocaklı 12 bin 69, İYİ Parti adayı Rahmi Çakar 7 bin 404, CHP adayı Ali Şecaattin Güney 2 bin 482 oy aldı.

TUZLA: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, 74 bin 37 oy alan AK Parti Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı seçildi. Onu 68 bin 15 oy alan CHP'li Salim Gürsoy izledi.

ÜMRANİYE: AK PARTİ

Ümraniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Yıldırım kazandı. 215 bin 386 oy alan Yıldırım'ı; 148 bin 121 oy ile CHP'li Cafer Aktürk takip etti.

ÜSKÜDAR: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 159 bin 189 oy alan AK Parti Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı seçildi. Onu 149 bin 487 oy alan CHP'Li Ahmet Kılıç takip etti.

ZEYTİNBURNU: AK PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre 75 bin 883 oy alan AK Partili Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı seçildi. Onu 69 bin 334 oy ile CHP'li Adil Emecan takip etti.

NOT: Diğer ilçelerden örnek sonuçlar habere eklenecek.

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