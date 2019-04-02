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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 12:03

'un 39 ilçesinde oy sayım sonuçlarına itiraz edecek!

, 'un 39 ilçesinin tamamında lerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı. AK Parti, Ankara'da da sonuçlara itiraz edileceğini duyurmuştu.

, 'un tüm ilçelerinde sonucuna itiraz etme kararı aldı. AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı.

BELGELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI
31 Mart seçimleri sona erdi, YSK geçici sonuçları açıkladı. İstanbul en çok konuşulan il oldu. AK Parti seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığını duyurdu ve belgeleri kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİNDE İTİRAZ EDECEK
YSK seçim sonuçlarına itiraz için bugün saat 15:00'a dikkat çekti ve bu saatten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını duyurdu. Bunun üzerine AK Parti'de son dakika gelişmesi yaşandı İstanbul'un 39 ilçesinden de sayımlara itiraz edileceği açıklandı.

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