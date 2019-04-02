AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı. AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 31 Mart seçimlerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı.



BELGELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

31 Mart seçimleri sona erdi, YSK geçici sonuçları açıkladı. İstanbul en çok konuşulan il oldu. AK Parti seçim sandıklarında usulsüzlük yapıldığını duyurdu ve belgeleri kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİNDE İTİRAZ EDECEK

YSK seçim sonuçlarına itiraz için bugün saat 15:00'a dikkat çekti ve bu saatten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını duyurdu. Bunun üzerine AK Parti'de son dakika gelişmesi yaşandı İstanbul'un 39 ilçesinden de sayımlara itiraz edileceği açıklandı.