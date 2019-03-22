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  • 22.03.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 12:38

ve Saadet'in kirli ittifakı kanıtlandı

Yerel lere az bir süre kala Zillet İttifakı'nın yalanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce hiç bir parti ile ittifak içinde olmadıklarını iddia eden Saadet Partililerin kirli işbirlikleri ortaya çıktı. Bay Kemal yaptığı mitinglerde 'ne oy istiyor. Bu da madem ittifak yapmıyorsunuz, neden bay Kemal mitinglerde sizin için oy topluyor gibi soruları beraberinde getiriyor.

Bay Kemal, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmış ve burada ile ittifak içerisinde olduklarını itiraf etmişti. Fakat Saadet Partililer kimse ile ittifak içinde olmadıklarını belirtmişti. Ortaya çıkan son miting görüntüleri ise Saadet Partililerin yalanlarını tokat gibi yüzlerine vuruyor.

BAY KEMAL TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Lideri, yerel ler öncesinde ittifak içerisinde olduğu parti liderlerine teşekkür etti.

"İyi Parti ile Türkiye genelinde iş birliği yaptık. Sayın Meral Akşener ve İyi Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Saadet Partisi ile bu süreçte dirsek teması sağladık. Sayın Temel Karamollaoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Çözüm bulmak istiyorlarsa gelecekler CHP'nin kadrolarına başvuracaklar.

HDPKK'DA SAADET PARTİSİ'Nİ DESTEKLİYOR

Sözcüsü Saruhan Oluç, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi'nden Adıyaman'da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, "Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN KİRLİ İTTİFAKI DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, "CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç. Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4'lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz." ifadelerini kullanarak CHP'nin İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifak yaptığını açıklamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN "BUNLAR KIYAMET ALAMETİ" DEMİŞTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirmişti..

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