Saadet'in kanalında konuşan Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yalanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin kanalına konuk oldu. Kılıçdaraoğlu'na burada, muhafazakar tabana CHP'nin yaklaşımıyla ilgili sorular soruldu.

CHP Lideri, yaptığı açıklamalarda birtakım itiraflarda bulundu. CHP'nin muhafazakar tabanla iletişimi kopardığını belirten Kılıçdaroğlu, artık hedefin bir araya gelmek olduğunu söyledi.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ DE OLUR, NİYE OLMASIN"

Bir gün CHP'de başörtülü milletvekilinin bulunup bulunmayacağına yönelik Kılıçdaroğlu, "Başörtülü belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız var. Milletvekillerimiz de olur, niye olmasın." değerlendirmesini yaptı.

İŞTE BAY KEMAL'İN YANINI ORTAYA ÇIKARAN SÖZLERİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 5'inci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki gösterdi 'Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka aykırıdır' dedi. Başörtüsünün aynı zamanda laikliğe aykırı olduğunu ifade eden CHP lideri, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirdi.