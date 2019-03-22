Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.