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  • 22.03.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 11:49

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan , 'de şehit olan 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'de şehit olan 'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

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