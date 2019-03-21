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  • 21.03.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 17:59

Milletvekili Ömer Öcalan, 'ne oy istedi

'da ve öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlaması ilgi görmezken kutlamalara katılan HDP , isim vermeden için oy istedi. Öcalan, "Urfa'da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz" diye konuştu.

ve tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, 'da 11 Nisan Stadyumun önündeki boş alanda düzenlendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından kutlamalar, konserler ve çekilen halaylarla devam etti. İlginin beklenenin altında kaldığı kutlamalarda polisler de yoğun güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerlerinde arama yaptı. Nevruz alanında terör örgütü 'nın renklerini simgeleyen bez parçaları ve broşürler nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.

"OY PUSULASINDA BİRİNCİ SIRADAKİ ADAYA OY VERECEĞİZ"
Nevruz alanında bir konuşma yapan HDP Nevruz'a katılanlardan oy pusulasındaki birinci partiye oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Biz bu şehirde olduğumuz süreçle 10 insanımız da kalsa Nevrozumuzu kutlayacağız. Bu parti barışın mücadelesini veriyor. Urfa'da oy pusulasında, HDP'nin ismi olmayan oy pusulalarında, halkımız gitsin oy pusulasında birinci sıradaki partinin adayına oyunu versin" diye konuştu.

Oy pusulasının ilk sıralamasında yer alıyor.

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