AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na karşı PKK destekçisi HDP, CHP, İYİ Parti ile kol kola giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzonda düzenlenen mitingde çılgına döndü.

"VAY HALİMİZE"

Konuşmasında sesinin mikrofon nedeniyle yankı yapmasına kızan Karamollaoğlu, "Ses çok yankı yapıyor, karşı taraflar rahat duyuyor mu bilmiyorum" dedi. Bu esnada yanına gelen partili Karamollaoğlu'na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Bu teklife de kızan Karamollaoğlu, "Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor" diyerek, partililere "Kusuru bakmayın" dedi. Konuşmasına devam eden Karamollaoğlu bir süre sonra sesinin salonda tekrar yankı yapması üzerine, "Ben bu sesten rahatsızım da siz rahatsız mısınız bilmiyorum. Bu sesten dinlerken de rahatsızdım şimdi de rahatsızım. Arkadaşlar şunu bir düzeltsinler. Yankı yapan ses anlaşılmaz" ifadelerini kullandı. Ses teknisyenin, "Sayın Başkanım biraz yaklaşırsanız" teklifine sinirlenen Karamollaoğlu, "Yaklaştığın zaman artıyor. Bak yaklaştım şimdi daha mı iyi anlaşılıyor. Herkesin işi için ehli diyoruz. Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. Kusura bakmayın arkadaşlar bizim derdimiz anlatmak ve anlaşılmak. Onun için bu tip yaklaşımlara kızıyorum. Bunlar bildiklerini okuyacaklar hiçbir değişiklik yapmayacaklar. İnşallah söylediklerimi siz anlarsınız" diyerek sitemde bulundu.

O 'YOK' DEDİ ORTAĞI GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu her ne kadar "ittifak yok, temas var" dese de CHP'nin Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı mitingi esnasında "Bu ittifakta sadece CHP ve İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP ve Saadet Parti de var." sözleriyle gerçeği itiraf etmişti.

HER GÜN BİR SKANDALA İMZA ATIYOR

Temel Karamollaoğlu katıldığı bir programda 28 Şubat ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Necmettin Erbakan hükümetine yapılan darbenin ve başörtülü öğrencilere uygulanan zulmün baş aktörlerinden destek istemişti.