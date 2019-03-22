Terörist Mihraç Ural’dan Cumhur İttifakı adayına tehdit

Reyhanlı katliamının bir numaralı faili THKP-C elebaşı Mihraç Ural'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tehdit ettiği ortaya çıktı. Terörist başı Mihraç Ural, sosyal medya paylaşımında Başkan Sözlü'yü şu ifadelerle hedef gösterdi: "Ülkücü faşist Hüseyin Sözlü'nün bazı insanlarla dostluğu halkımızın kanı üzerinden inşa olmuştur. Halkımızı bölmeye ve inanç ilkelerimizi bozmaya çalışan MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Suriye'de kardeşlerimize kan kusturan, Türk ordusuna askeri meydan hastanesi yaptırmıştır!" Sözlü'yü Mehmetçiğe yardımcı olduğu için 'hain şebeke' ilan eden teröristbaşı Ural'ın bu ifadeleri Adana'da büyük tepki çekti.

AZILI TERÖRİST

Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Keseb ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Mihraç Ural, 3 Mayıs 2013'te, sahil şeridinde Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamın da baş sorumlusu olarak gösteriliyor.



*Hüseyin Sözlü