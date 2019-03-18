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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 14:55

, ve Saadet'in ortağı polis katili terörist 'i kahraman ilan etti

, ve 'nin ittifak ortağı , resmi Twitter hesabı üzerinden, elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde kendisini asan PKK'lı terörist için #ZülküfGezenÖlümsüzdür tagı açarak polis katillini kahraman ilan etti. HDP ise "Toprağa düşenlere and olsun ki, mutlaka kazanacağız." diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. PKK'lı terörist Zülküf Gezen, 2007 yılında 'daki bombalı saldırıda polis memuru 'i şehit ederek, 2'si polis memuru 6 kişiyi yaralamıştı.

HDP'den polis katili teröristi kahraman ilan etti

2007 yılında 'da bombalı saldırıda Polis Memuru 'i Şehit eden, 2'si polis memuru 6 kişiyi yaralayan 'lı terörist , PKK elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini astı. , ve 'nin ittifak ortağı resmi Twitter hesabı üzerinden, #ZülküfGezenÖlümsüzdür tagı açarak polis katili terörist Zülküf Gezen'i kahraman ilan etti.

Teröristbaşı için cezaevinde kendini asan polis katili Zülküf Gezen için HDP'liler seferber oldu! DTK Başkanı Diyarbakır milletvekili Leyla Güven ve HDP taziye mesajı paylaştı. HDP'liler teröristin cenazesini alıp sloganlar attı. Cenaze HDP'liler tarafından alınıp Diyarbakır'a götürüldü.

HDP'Lİ VEKİLDEN TERÖRİSTE TAZİYE
2007 yılında bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i şehit eden, 2'si polis 6 kişiyi yaralayan, Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini asan polis katili PKK'lı Zülküf Gezen için HDP'nin Diyarbakır Belediye başkan adayı Selçuk Mızraklı taziye paylaşımı yaptı.


KAHRAMAN İLAN EDİP AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPTILAR
CHP'nin yerel lerinde ittifak yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler polis katili Zülküf Gezen'i kahraman gibi gösterip cenazesi için kitlesel halk hareketi çağrısı yaptılar.

Polis memuru Hüseyin Özdemir'i Şehit eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini asması sonrası HDP : "Seçim sürecinde sürece dahil sorumluluklarımızı yerine getirip mutlaka kazanacağız. Toprağa düşenlerimize and olsun" dedi.

TERÖRİSTBAŞINI ÖVEN SLOGANLAR
Cenazesi Diyarbakır'a götürülmek üzere 'na getirilen teröristi İstanbul'da karşılayıp Abdullah Öcalan ve ölen terörist lehine slogan attılar.

TERÖRİST CENAZESİNDE ZİLLET İTTİFAKI İŞ BAŞINDA
Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren Polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi İstanbul'a 31 Mart yerel seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP'li Tekirdağ Belediyesi cenaze aracı ile taşındı.

"KENDİSİNİ ASTI"
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, terörist Zülküf Gezen'in 'fedai eylemi gerçekleştirdiği' yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu olmayıp, ilk bulgulara göre bahsi geçen hükümlünün ölümü kendisini asarak intihar etmek suretiyle meydana gelmiştir." denildi.

POLİSTEN ÖNLEM
PKK'lı teröristi kahraman ilan etmeye çalışan HDP'ye emniyet gereken cevabı verdi. Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in cenazesi Diyarbakır'a getirip sessizce gömüldü.

BİR POLİSİ ŞEHİT EDİP 2'Sİ POLİS 6 KİŞİYİ YARALAMIŞTI
Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendini öldüren polis katili PKK'lı terörist Zülküf Gezen 2007 yılında bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i şehit ederken, 2'si polis 6 kişiyi yaralamıştı.

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