PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Zelanda'da bulunan ChristChurch ilçesindeki Al Noor camisine cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş gözü dönmüş teröristin Türkiye'yi ve Erdoğan'ı tehdit etmesine karşın Kılıçdaroğlu saldırıyı yorumlarken,"Saldırının kaynağı İslam dünyasından kaynaklanan terördür" demişti.

Muhafazakar çevrelerde büyük infial yaratan bu çirkin yorum karşısında muhafazakar bir çizgide siyaset yaptığını iddia eden Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve Milliyetçi bir çizgide olduğunu iddia eden İyi Parti'nin lideri Meral Akşener sessizliğe büründü.

HDP-CHP ve İyi Parti ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi'nin İslam dünyasına yapılan bu çirkin saldırı karşısında sessiz kalması parti tabanında da eleştirilere neden oldu!

HRİSTİYAN TERÖRİSTLERİ DEĞİL, İSLAM DÜNYASINI ELEŞTİRDİ!

Dünya Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen korkunç katliamı konuşuyor. İslam dünyasını, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir bildiri yayınladıktan sonra Cuma namazını kılan 49 müslümanı şehit eden fanatik Hristiyan teröristlere bütün dünyadan tepki geldi.

Partisinin Yalova'daki programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunurken tepkilere yol açan ifadeler kullandı.

İNANÇ ÜZERİNDEN SİYASET GÖNDERMESİ!

"Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda'da bir kez daha gördük.

"İSLAM DÜNYASI DÖNÜP KENDİNE BAKSIN!"

Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor.

"MÜSLÜMANLAR NEDEN BENİM ÜLKEMDE TERÖR VAR DİYE DÜŞÜNSÜN"

İslam dünyasında yaşanan dram. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor."