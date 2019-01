Başkan Erdoğan, annesinin vefatının ardından arayıp başsağlığı dilediği Fazıl Say'ın davetini kırmadı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine gitti. Uzlaşı yerine provokasyonu körükleyenlere adete ters köşe yaptı.

SAY'DAN DA UZLAŞI MESAJI GELDİ

Konser sonrası malum çevreler Fazıl Say'ı hedef aldı. Say ise bunları dikkate almadı ve uzlaşı mesajlaına devam etti. Ünlü sanatçı linç kampanyası yürütenlere karşı "Dost elini uzatmalıyız" mesajı verdi.

İŞTE FAZIL SAY'IN AÇIKLAMALARI

Konser sonrası yorum yapmayan Fazıl Say Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı:

Hatırlarsınız, "Ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum" diye bir yazı yazmıştım geçen yaz. Bu haykırışım her yerde duyulmuştu. Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı, nitekim pek çok konuşmasında -ve sıklıkla- "Biz kültür ve eğitim konularında malesef başarılı olamadık" diyordu, bu bir özeleştiridir.

Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması , toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte.Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz.

EN NET MESAJ FAZIL SAY'IN BABASINDAN GELDİ

Hoşgörü ve barış ortamını baltalamak isteyenlere de en net mesajı Fazıl Say'ın babası Ahmet Say verdi. Ahmet Say, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi. Say bununla da yetinmedi, Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi. Oğlunun konserine gitmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdoğan da kurmaylarıyla birlikte konserde olmaktan hoşnut bulunduğunu belirtti. Bir ara Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ı ziyaret edeceğini söyledi.