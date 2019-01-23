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'dan Başkan Erdoğan'ın katıldığı konser sonrası ilk açıklama

, konserine katılan Erdoğan ve kendisine yapılan eleştirilere, sosyal medya hesabından cevap verdi: Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Toplumsal uzlaşıların umut ışığı yansın...

'Say'gılı özeleştiri
Başkan Erdoğan'ı konserine davet eden Fazıl Say, yapılan eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı. Instagram hesabından "Özeleştiri konusu" başlıklı yazısında tüm tarafları "uzlaşıya" çağırdı. Say, "Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz" ifadelerini kullandı. Say, hayatta hataların yapılabileceğini belirterek, "Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar. İnsanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. da pek çok hata yapmıştır. haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür" dedi. Say, Başkan Erdoğan'la telefondaki konuşmasını ise şöyle anlattı: "Annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralamak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı...



Baba da eleştirilere kızdı. Oğluna destek verdi: Her zaman barıştan yana olmuşumdur. Tabii ki Fazıl'ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur.

50 İLDE MİTİNG YAPACAK
Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında 50 şehire gitmesinin planlandığı öğrenildi. AK Parti seçim kampanyasının süresini ise 60 gün olarak belirledi.

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