Erdoğan'ı konserine davet edenyapılan eleştiriler üzerine ilk kez açıklama yaptı. Instagram hesabındanbaşlıklı yazısında tüm tarafları "uzlaşıya" çağırdı. Say, "Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz" ifadelerini kullandı. Say, hayatta hataların yapılabileceğini belirterek, "Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar. İnsanız hata yaparız, Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır. haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür" dedi. Say, Başkan Erdoğan'la telefondaki konuşmasını ise şöyle anlattı: "Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı... Ahmet Say da eleştirilere kızdı. Oğluna destek verdi: Her zaman barıştan yana olmuşumdur. Tabii kiBen ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum.Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında 50 şehire gitmesinin planlandığı öğrenildi. AK Parti seçim kampanyasının süresini ise 60 gün olarak belirledi.